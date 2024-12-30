Yuan dolar karşısında 14 ayın en düşük seviyesinde

Yuan, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki getiri farklarının açılması ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri nedeniyle üst üste üçüncü yılını da kayıpla kapatma yolunda ilerliyor.

USD/CNY %0,10 artışla 7,3088 seviyesini gördü. 7,30 seviyesi en son Kasım 2023'te görülmüştü.

Offshore muadili USD/CNH 7,3080'den işlem görüyor.

Federal Rezerv'in gelecek yıl daha yavaş bir faiz indirimine gideceği beklentisi Hazine getirilerini destekledi ve ekonomiye yardım için yeni teşvik beklentisiyle son birkaç ayda hızla düşerek rekor düşük seviyelere gerileyen Çinli benzerleri üzerindeki primini artırdı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, hafta sonu resmi People's Daily gazetesine verdiği demeçte, zorunlu karşılık oranını daha da düşürmek için hala "bir miktar alan" olduğunu ve para politikası ayarlamalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.