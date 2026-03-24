Yunanistan 5 milyar avroluk savunma programlarına onay verdi

Yunanistan'da Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSSEA) toplantısında, toplam değeri yaklaşık 5 milyar avroyu bulan savunma programlarına onay verildiği bildirildi.

24 Mart 2026 16:12

24 Mart 2026 16:16

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra silahlanma programları ele alındı.

Toplantıda, İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin tedariki, 38 F-16 Block 50 savaş uçağının "Viper" seviyesine yükseltilmesi ve donanmaya ait MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernizasyonuna ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca F-35 savaş uçaklarına yönelik altyapı çalışmalarının ilerletilmesi ve C-27 nakliye uçaklarının bakım programı onaylandı.

Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:19
Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor 24 Mart 2026 09:16
Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi 24 Mart 2026 09:14
AB’de yeni otomobil satışları şubatta arttı AB'de yeni otomobil satışları şubatta arttı 24 Mart 2026 09:10
ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor 24 Mart 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! 24 Mart 2026 09:04
Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor 24 Mart 2026 08:44
Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi 24 Mart 2026 08:41
AB’den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor AB'den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor 24 Mart 2026 08:38
Saudi Aramco: Hürmüz’deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık Saudi Aramco: Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık 24 Mart 2026 08:34
Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti 24 Mart 2026 08:32
Fed Yetkilisi: İran gerilimi faiz politikası belirsizliğini artırıyor Fed Yetkilisi: İran gerilimi faiz politikası belirsizliğini artırıyor 24 Mart 2026 08:30
