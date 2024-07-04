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AB Çin ithalatına ek vergi kararını yürürlüğe koydu

Avrupa Birliği (AB), yarından itibaren Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulayacak.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 13:25

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 13:26

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan kararlar ve uygulamaya giren tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Çin'e yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın başlatılması üzerinden 9 ay geçtiği anımsatılan açıklamada, "AB Komisyonu, Çin'den elektrikli otomobillerin ithalatına geçici telafi edici vergiler getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Komisyonunun yürüttüğü soruşturmada Çin'deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız sübvansiyondan faydalandığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Bu konuda bir çözüm bulmak için Çin hükümetiyle AB arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığına işaret edilen açıklamada, "AB'nin endişelerini giderecek, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile uyumlu bir çözüme ulaşmak amacıyla teknik düzeyde temaslar devam ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, BYD'nin yüzde 17,4, Geely'nin yüzde 19,9, SAIC'in yüzde 37,6, soruşturmada işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin ortalama yüzde 20,8, işbirliği yapmayan diğer şirketlerin ise yüzde 37,6 oranında vergiye tabi olacağı kaydedildi.

'ÇİN ÜRETİCİLERİNİN PAYI HIZLA YÜKSELİYOR'

"Bu geçici vergiler, 5 Temmuz tarihinden itibaren en fazla dört ay süreyle geçerli olacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, nihai vergi kararı için AB üyesi ülkelerin onayı gerektiği aktarıldı.

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu. Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini hızla geride bırakıyor.

AB'de satılan elektrikli araçlar içinde Çin markalarının payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaştı. Bu oranın, önlem alınmaması halinde hızlı artışını sürdüreceği belirtiliyor.

Avrupa'ya elektrikli araç ihracatı 2023'te 10 milyar avroya yaklaşan Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobil fiyatları Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20 altında seyrediyor.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerinin üretimi bulunuyor. Avrupa'daki özellikle Fransa gibi bazı ülkelerdeki üreticiler, Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyor. Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki olası kayıplardan rahatsızlık duyuyor.

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