AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan var olan enerji sözleşmelerine bağlı kalmasını beklediğini, ancak Rusya'nın bunu yapmaması halinde AB'nin karşı karşıya kalınacak zorluklara karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

"PUTİN'İN KARARLARINDAN KORKMUYORUZ"

Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının tamamen durmasını değerlendiren Gentiloni, "Putin'in kararlarından korkmuyoruz. Onlardan sözleşmelere saygılı olmalarını istiyoruz, ancak eğer yapmazlar ise tepki vermeye hazırız" diye konuştu.

Ambrosetti Forumu'nda konuşan Gentiloni, tüketicilere artan enerji fiyatları karşısında yardımcı olacak tedbirlerin hedefli olmaları ve üksek borç seviyeleri ortaya çıkarmaması gerektiğini de savundu.