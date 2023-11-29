CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'nden Londra kararı

AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'nden Londra kararı

AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi dün yaptığı toplantıda, euro cinsinden türevlerin takasının Brexit sonrası Londra'dan AB içine kaydırılmasını amaçlayan bir yasa tasarısına onay verdi.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 10:06

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 10:06

AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi yaptığı oylamada, AB bankaları ve varlık yöneticilerinin faiz oranı swapları için AB merkezli bir takas kurumunda (pratikte Frankfurt'taki Deutsche Boerse ve Madrid Borsası) "aktif bir hesaba" sahip olmalarını gerektiren yasa tasarısını onayladı.

Ancak komite, "gerekliliğin yeniliği" nedeniyle, işlemlerin belirli bir kısmının hesap aracılığıyla takas edilmesini zorunlu kılmanın yalnızca "aşamalı olarak" yapılması gerektiğini söyledi.

Komite, Avrupa Komisyonu'nun zorunlu hacimleri ancak AB karşı taraflarının finansal istikrarı ve uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere bir maliyet/fayda analizini tamamladıktan sonra uygulayabileceğini vurguladı.

AB menkul kıymetler düzenleyicisi ESMA'nın da AB'de yerleşik takas şirketlerinin doğrudan denetleyicisi olması gerekecektir.

Komite üyesi Danuta Huebner, "Takas üyelerinin ve müşterilerin AB CCP'leri (takas kurumları) ile takas yapmak istemeleri için gerekli koşulları sağlamak, AB'de takası artırmanın tek, en etkili ve en sürdürülebilir yoludur" dedi.

AB Parlamentosu, nihai metin üzerinde ortak söz sahibi olan AB ülkeleriyle müzakerelere Noel'den önce başlamayı ve önümüzdeki Haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerinden önce tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

Euribor vadeli işlemlerinin takasını yapan LSEG ve ICE Clear gibi İngiltere merkezli takas şirketlerinin erişimi Haziran 2025'te sona erecek.

LSEG CEO'su David Schwimmer, AB müşterileri için Londra'da takasın bu tarihten sonra da devam edeceği konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

AB bankaları, Londra'daki küresel takas havuzlarından koparılmalarının kendilerini uluslararası rakipleri karşısında rekabet açısından dezavantajlı duruma düşüreceği uyarısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya’nın ham petrol ihracatı arttı OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya'nın ham petrol ihracatı arttı 28 Kasım 2023 14:33
SPK’den portföy yöneticisine bağlı yardımcıya Düzey 1 lisansı şartı SPK'den portföy yöneticisine bağlı yardımcıya "Düzey 1" lisansı şartı 28 Kasım 2023 12:49
Almanya’da tüketici güveni iyileşti Almanya'da tüketici güveni iyileşti 28 Kasım 2023 12:22
Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde arttı 28 Kasım 2023 11:08
Brent petrol tekrar eşiğin üstünde Brent petrol tekrar eşiğin üstünde 28 Kasım 2023 10:19
Japonya’da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi 28 Kasım 2023 09:09
BlackRock gelişmiş piyasa hisse senetleri tavsiyesini nötre düşürdü BlackRock gelişmiş piyasa hisse senetleri tavsiyesini "nötr"e düşürdü 28 Kasım 2023 09:12
Rusya’nın doğal gaz üretimi arttı Rusya'nın doğal gaz üretimi arttı 28 Kasım 2023 09:04
Japon firmalardan maaşlara rekor zam Japon firmalardan maaşlara rekor zam 28 Kasım 2023 09:07
Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü’nden kripto para yorumu Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü'nden kripto para yorumu 28 Kasım 2023 09:02
Putin askeri harcamaların artırılmasına onay verdi Putin askeri harcamaların artırılmasına onay verdi 28 Kasım 2023 08:58
Japon iş dünyası yenin ekonomi üzerindeki etkisini tartışacak Japon iş dünyası yenin ekonomi üzerindeki etkisini tartışacak 28 Kasım 2023 08:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,17
%0,3165
EURO
1.001,78
%0,1781
ALTIN
1.001,12
%0,1122
BORSA
1.000,35
%0,0346
DOLAR
1.007,95
%0,7949
EURO
1.002,82
%0,2824
ALTIN
1.014,47
%1,4472
BORSA
1.000,69
%0,0692
DOLAR
1.060,20
%6,0201
EURO
1.032,32
%3,2324
ALTIN
1.050,54
%5,0535
BORSA
1.026,97
%2,6969
DOLAR
1.644,19
%64,4191
EURO
1.800,41
%80,0412
ALTIN
1.634,36
%63,436
BORSA
1.549,42
%54,9416
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler