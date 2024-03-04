CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu sürdürecek

AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu sürdürecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gelecek kış dönemine hazırlık için doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma uygulamasını 1 yıl uzatmakta anlaştı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 16:45

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 16:45

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülke enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, doğal gaz tasarrufunun sürdürülmesinde uzlaştıklarını açıkladı.

Açıklamada, gelecek kış döneminde yeterli gaz depolama seviyesine ulaşılması için üye ülkelerin gönüllü talep azaltma tedbirlerini sürdürmekte anlaştıkları belirtilerek, üye ülkelerin gaz talebini 2017-2022 ortalamasının yüzde 15 altına indirmeye Mart 2025'e kadar devam edileceği ifade edildi.

AB ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından başlayan enerji krizi ile birlikte yürürlüğe giren gaz tasarruf uygulaması 31 Mart'ta sona eriyordu. Alınan kararla bu uygulama 1 yıl daha devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Powell faizi düşürmek için acele edilmemesi gerektiği mesajını yineleyecek Powell faizi düşürmek için acele edilmemesi gerektiği mesajını yineleyecek 04 Mart 2024 09:22
Çin’in ABD’nin stratejik rezervlerinden petrol alması yasaklanacak Çin'in ABD'nin stratejik rezervlerinden petrol alması yasaklanacak 04 Mart 2024 09:17
Ons altın zirveye yakın seyrediyor Ons altın zirveye yakın seyrediyor 04 Mart 2024 09:14
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 04 Mart 2024 10:19
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı 04 Mart 2024 10:04
Petrol fiyatları yüksek açılışın ardından geriledi Petrol fiyatları yüksek açılışın ardından geriledi 04 Mart 2024 09:11
Küresel piyasalar ECB ve ABD’ye odaklandı Küresel piyasalar ECB ve ABD'ye odaklandı 02 Mart 2024 11:33
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? 02 Mart 2024 10:58
Gram altın zirveyi yeniledi! İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumu: Altın gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın zirveyi yeniledi! İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu: Altın gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 02 Mart 2024 10:54
Fitch ABD’nin kredi notunu teyit etti Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti 02 Mart 2024 09:01
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 02 Mart 2024 10:34
Çin ABD’nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi Çin ABD'nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi 02 Mart 2024 09:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,73
%0,4732
ALTIN
1.004,41
%0,4405
EURO
1.003,34
%0,3337
DOLAR
997,72
%-0,2282
BORSA
1.087,78
%8,778
ALTIN
1.091,95
%9,1954
EURO
1.091,05
%9,105
DOLAR
968,23
%-3,1769
BORSA
1.152,29
%15,2291
ALTIN
1.119,48
%11,9476
EURO
1.101,71
%10,171
DOLAR
1.047,40
%4,7395
BORSA
1.946,76
%94,6761
ALTIN
1.729,89
%72,9894
EURO
1.688,05
%68,8051
DOLAR
1.741,31
%74,1314
BORSA
BİST En Aktif Hisseler