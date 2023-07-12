ABD'de Haziran ayında üst üste 12'inci ayda da düşüş gösteren enflasyon, piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4,0 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

Aylık bazda tüketici fiyatlarında yüzde 0,2 artış yaşandı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,8 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,0 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde 16,7 geriledi, gıda fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 5,7 arttı.

Haziran ayında reel ortalama haftalık kazanlar yüzde 0,5 yükseldi.