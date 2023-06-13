ABD'de enflasyonun beklentilere paralel şekilde düşmesi, Fed'in yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nde faiz artırımına gideceği beklentilerini neredeyse ortadan kaldırdı.

Veri açıklanmadan önce yüzde 10 civarında olan Fed'den faiz artırımı bekleyenlerin oranı, enflasyon rakamları sonrasında yüzde 0,5'e kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 1,2 seviyesinde.

CME FedWatch'a göre 25 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin oranı önceki hafta yüzde 21,8, dün yüzde 20,9 seviyesindeydi.

Fed'den 26 Temmuz toplantısında 25 baz puan artırım bekleyenlerin oranı yüzde 63,8, 50 baz puan artırım bekleyenlerin oranı yüzde 1,5.