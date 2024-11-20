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ABD Hazine Bakanlığı için adaylar netleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump'un Hazine Bakanı için adayları netleşiyor. Trump'ın adaylardan birini bugün açıklayabileceği belirtiliyor.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2024 08:33

ABD Hazine Bakanlığı için adaylardan birinin bugün açıklanması bekleniyor. Peki Trump kimleri düşünüyor?

Apollo Global Management'ın 700 milyar dolardan fazla varlığını yöneten Marc Rowan'ın, Trump'ın Hazine Bakanlığı için adayları arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Times, Trump'ın 10,9 milyar dolarlık serveti olduğunu tahmin edilen Rowan'dan etkilendiğini çalışanlarına söylediğini yazdı. Rowan'ın bugün Trump'la görüşerek bu göreve talip olması bekleniyor.

Rowan, yakın zamanda Fed'in faiz oranlarındaki indirimlerle ekonomiyi aşırı canlandırabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Trump'ın milyarder yatırımcı Howard Lutnick'i ticaret bakanlığının başına getirmesinin ardından Rowan'ın adaylığının güçlendiğine işaret ediliyor.

Trump'ın Hazine Bakanlığı için öncelikli adaylarından bir diğerinin 54 yaşındaki eski Morgan Stanley bankacısı Kevin Warsh olduğu ifade ediliyor. Analistler, Warsh'ın diğer adaylardan daha "şahin" olarak görüldüğünü belirtiyorlar. Warsch, Ekim ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon konusunda ciddi bir teorisinin olmadığını söylemişti.

Warsh, 20 Eylül'de Fox Business'ta verdiği bir röportajda, "Son dört veya beş yıldan öğrenmeleri gereken tek bir ders varsa, o da kendi inançlarından ve kendi tahminlerinden şüphe duymaları gerektiğidir. Ve yine de şimdi olması gereken türden bir tevazu olmadan hareket ediyorlar." dedi.

Hedge fon yatırımcısı 62 yaşındaki Scott Bessent'in hala önde gelen bir aday olarak görüldüğü belirtiliyor. Bessent'in Hazine Bakanlığı görevi başarısızlığa uğrarsa yeni yönetimin Ulusal Ekonomi Konseyi başkanlığına aday olabileceğine işaret ediliyor.

Bessent, Ağustos ayında Trump'a desteğini dile getirmiş ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan olması durumunda ekonomiyi çökerteceğini söylemişti.

Tahmin sitesi Polymarket, Rowan'ı %50 ihtimalle favori olarak gösterirken, Warsh %34 ihtimalle ikinci, Bessent %13 ihtimalle üçüncü sırada yer aldı. Bill Hagerty, Robert Lighthizer ve Larry Fink, düşük ihtimalli adaylar olarak sıralandı.

Trump'ın Hazine Bakanlığı için seçeceği kişinin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekecek.

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