ABD Merkez Bankası'nda (Fed) ikinci Powell dönemi resmen başladı. Fed Başkanı Jerome Powell ile birlikte yeni Başkan Yardımcısı Lael Brainard ve Fed Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri Philip Jefferson ve Lisa Cook da yemin ederek görevlerine başladılar.

Yemin töreni ile birlikte Fed'in 14-15 Haziran'da yapılacak FOMC toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu'ndaki 7 sandalyenin 6'sı dolmuş oldu.

Yedinci ve son sandalye için Başkan Biden tarafından aday gösterilen Michael Barr'ın da Senato'dan onay alması bekleniyor.