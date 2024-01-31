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ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nden Fed'e çağrı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yazdığı mektupta, bu yıl için erken faiz indirimi çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 12:47

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 12:47

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Fed Başkanı Jerome Powell'ı bu yılın başında faiz oranlarını indirmeye çağırdı. Brown, yüksek faiz oranlarının küçük işletmelere zarar verdiğini ve birçok Amerikalı için ev sahibi olmayı ulaşılmaz hale getirdiğini söyledi.

Brown, Powell'a 30 Ocak'ta yazdığı mektupta, "Kısıtlayıcı para politikasının artık enflasyonla mücadelede doğru araç olmadığı giderek daha açık hale geliyor" dedi.

Fed yetkililerinin faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ila 5,5 aralığında sabit tutması bekleniyor. Politika yapıcılar Aralık ayında, medyan tahminlerine göre gösterge faiz oranlarını bu yıl yüzde 4,5 ila 4,75 aralığına düşüreceklerini öngörmüştü. Ancak yetkililer son haftalarda faiz indiriminin yakın olduğu yönündeki piyasa beklentilerini yumuşatmaya çalıştı.

Powell, ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesinde ekonomiye dikkat etmesi yönünde Demokratlardan gelen artan baskıyla karşı karşıya kaldı. Senatör Elizabeth Warren ve üç Demokrat meslektaşı bu hafta ayrı bir mektupta Powell'ı konut maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olmak için faiz oranlarını düşürmeye çağırmıştı. Senatörler 28 Ocak tarihli mektupta, "Yüksek faiz oranları, ülkenin konut erişimi ve satın alınabilirlik konusundaki süregelen krizini ağırlaştırdı" ifadelerini kullanmıştı.

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