ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı yükseldi

ABD'de 30 yıllık ipotekli konut kredilerinin ortalama faiz oranı, kredi verenlerin konut kredilerini fiyatlandırmak için bir rehber olarak kullandıkları tahvil getirilerindeki son sıçramayı yansıtarak, üst üste ikinci hafta Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Mortgage alıcısı Freddie Mac yaptığı açıklamada, oranın geçen haftaki %6,72'den %6,85'e yükseldiğini söyledi. Bir yıl önce 30 yıllık mortgage oranı ortalama %6,61 idi. 30 yıllık mortgage ortalama oranı, %6,89 olduğu 11 Temmuz haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Eylül ayında son 2 yılın en düşük seviyesi olan %6,08'e kadar gerileyen oran, Mayıs ayında %7,22'ye kadar yükselmişti.

Çoğu ekonomist 30 yıllık mortgage ortalama oranının önümüzdeki yıl %6'nın üzerinde kalacağını tahmin ederken, bazıları %6,8'e kadar çıkabileceğini belirtiyor. Bu aralık, bu yıl oranların seyrettiği yerle büyük ölçüde uyumlu olacaktır.

Ev kredilerini daha düşük bir oranla yeniden finanse etmek isteyen ev sahipleri arasında popüler olan 15 yıllık sabit faizli ipoteklerin borçlanma maliyetleri de bu hafta yükseldi. Ortalama oran geçen haftaki %5,92 seviyesinden %6'ya yükseldi. Freddie Mac, bir yıl önce bu oranın ortalama %5,93 olduğunu söyledi.

Yüksek mortgage oranları ve artan ev fiyatları, ev sahibi olmak isteyen pek çok kişiyi ev sahibi olmaktan uzak tutuyor. ABD'de daha önce oturulan evlerin satışları Kasım ayında üst üste ikinci ay artmış olsa da, konut piyasası çöküşte ve 1995'ten bu yana en kötü yılını geçirme yolunda ilerliyor.