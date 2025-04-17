CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Nisan ile biten haftada 215 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2025 15:55

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2025 15:56

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 215 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 225 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 223 binden 224 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 2 bin 500 kişi azalarak 220 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 5 Nisan ile biten haftada 41 bin artışla 1 milyon 885 bine çıktı.

İlginizi Çekebilir
Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor 16 Nisan 2025 09:08
ABD Hazine Bakanı: ABD tahvili satmak Çin’in çıkarlarına uygun olmaz ABD Hazine Bakanı: ABD tahvili satmak Çin'in çıkarlarına uygun olmaz 16 Nisan 2025 09:06
ABD’de ihracat fiyatları değişmedi ABD'de ihracat fiyatları değişmedi 15 Nisan 2025 16:19
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2025 15:21
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 15 Nisan 2025 13:52
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni çakıldı Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni çakıldı 15 Nisan 2025 13:50
Küresel gaz tüketimi 2024’te tüm zamanların zirvesinde Küresel gaz tüketimi 2024'te tüm zamanların zirvesinde 15 Nisan 2025 11:40
ABD ve AB Çin’e karşı tarife ittifakı yapabilir ABD ve AB Çin'e karşı tarife ittifakı yapabilir 15 Nisan 2025 11:19
İngiltere’de işsizlik yatay seyretti İngiltere'de işsizlik yatay seyretti 15 Nisan 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Nisan 2025 10:02
Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 15 Nisan 2025 09:58
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor 15 Nisan 2025 09:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler