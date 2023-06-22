ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermedi ve 264 bin olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden ve Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini koruyan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 260 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 262 binden 264 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 500 kişi artışla 255 bin 750'ye çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Süregelen işsizlik başvuruları da 10 Haziran ile biten haftada 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 759 bine geriledi.

Analistler, yüksek kalmaya devam eden işsizlik maaşı başvurularının iş gücü piyasasındaki yumuşamanın bir göstergesi olabileceğini belirtti.