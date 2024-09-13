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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri düştü

ABD'de ithalat fiyat endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 13 Eylül 2024 17:18

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. 0,Buna göre, ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalırken, geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek aylık düşüş kaydedildi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda yüzde 0,1 artış kaydetmişti. Endeks, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

İhracat fiyat endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, temmuz ayında yüzde 0,5 yükselmişti.

Endeks, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,7 azaldı.

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