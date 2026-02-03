ABD’de kısmi hükümet kapanışı istihdam raporunu geciktirecek

Çalışma İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics-BLS), Pazartesi günü yaptığı duyuruda, Ocak ayına ilişkin istihdam raporunun hükümet kapanışı nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Kurum, verilerin ne zaman yayımlanacağına ilişkin takvimin, fon akışının yeniden başlamasının ardından güncelleneceğini belirtti.

BLS, YAYIN TAKVİMİNİ FONLAR YENİDEN SAĞLANDIĞINDA GÜNCELLEYECEK &NBSP;

BLS Komiser Yardımcısı Emily Liddel, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunun yayınlanmasının hükümet fonlarının tekrar sağlanmasına bağlı olduğunu ifade etti. Liddel, fonlama süreci yeniden başladığında rapor için yeni bir yayın tarihinin belirleneceğini kaydetti.

HÜKÜMET KAPANIŞI EKONOMİ VERİLERİNİ VE PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Liddel, BLS'in fonlar yeniden tahsis edildiğinde normal faaliyetlerine döneceğini ve kamuoyunun güncellenmiş yayın takvimi konusunda bilgilendirileceğini vurguladı. Böylece, istihdam verilerinin açıklanması ile ilgili belirsizliğin, hükümetin yeniden tam işleyişe geçmesiyle giderileceği mesajı verildi.

KAPANIŞ, VERİ TOPLAMA VE RAPORLAMA SÜREÇLERİNİ SEKTEYE UĞRATTI

ABD'de kısmi hükümet kapanışı dönemlerinde federal kurumlar, "zorunlu olmayan" olarak sınıflandırılan çalışanlarını ücretsiz izne ayırıyor. Bu uygulama, veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerinde aksamaya yol açıyor.

BLS özelinde bakıldığında, aylık istihdam raporlarının hazırlanmasında görevli personelin de bu kapsamda etkilendiği ifade edildi. Veri toplama ve rapor hazırlama süreçlerinde görev alan çalışanların izne çıkarılması, Ocak ayına ait istihdam verisinin zamanında derlenmesi ve yayımlanmasını mümkün kılmadı. Bu nedenle, raporun açıklanması hükümet kapanışının sona ermesine ve finansmanın yeniden sağlanmasına kadar ertelendi.