ABD'de mortgage faizi gerilemeye devam etti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Eylül ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 11 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 20 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,15'ten yüzde 6,13'e indi ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,42'den yüzde 5,47'ye yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 yıllık mortgage faizlerinin üst üste sekizinci haftada gerilediğini ifade ederek, mortgage başvurularının ise Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.