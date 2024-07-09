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ABD'de tüketici kredileri 3 ayın en hızlı artışını kaydetti

ABD'de tüketici kredileri Mayıs ayında son üç ayın en hızlı artışını kaydetti. Bu artış kredi kartı bakiyelerindeki artışı yansıtıyor.

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2024 09:56

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında revize edilen 6,5 milyar dolarlık artışın ardından toplam kredi borcu 11,35 milyar dolar arttı. Piyasalarda beklenti artışın 10,0 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Kredi kartlarını da içeren dönen kredi, üç ayın en yükseği olan 7 milyar dolar artış gösterdi. Araç alımları ve okul harçları gibi dönüşü olmayan kredi miktarında artış 4,3 milyar dolar oldu.

Pandemi sırasında birikimlerini tüketen birçok Amerikalı harcama yapmak için kredi kartlarına ve diğer ödeme yöntemlerine güveniyor. Yaşam maliyetindeki artışla birleştiğinde, bu durum hane halkı maliyesini daha da zorluyor ve tüketimde bir yavaşlamaya işaret ediyor.

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