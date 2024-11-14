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ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Ülkede ÜFE rakamları beklentilere paralel geldi.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2024 17:09

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2024 17:19

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı. Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden ÜFE, eylülde yüzde 0,1 artış göstermişti.

ÇEKİRDEK ÜFE YÜKSELDİ

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ekimde yüzde 2,4 oldu. Üretici enflasyonunun geçen ay yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, eylülde yüzde 1,9 yükseliş kaydetmişti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Aylık bazda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek üretici fiyatları, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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