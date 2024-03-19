ABD'den SEC'e yaptırım kararı

ABD'nin Utah eyaletinde bir federal yargıç, DEBT Box olarak bilinen kripto platformu Digital Licensing Inc. aleyhindeki bir davada düzenleyicinin yetkisini kötüye kullandığını söyleyerek Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptırım uygulamak gibi son derece alışılmadık bir adım attı.



Utah'ın Salt Lake City kentinde federal bölge mahkemesi yargıcı olan Robert Shelby, SEC'in davranışının "Kongre tarafından kendisine emanet edilen yetkinin ağır bir şekilde kötüye kullanılması anlamına geldiğini ve bu işlemlerin ve yargı sürecinin bütünlüğünü önemli ölçüde zayıflattığını" söyledi. Ayrıca, SEC'in DEBT Box'ın avukatlık ücretlerini ve düzenleyicinin kripto platformuna karşı aradığı kısıtlama emriyle ilgili diğer masrafları ödemesini emretti.



SEC, Temmuz 2023'te DEBT Box'a dava açarak kripto platformunu yatırımcıları en az 49 milyon dolar dolandırmakla suçladı. Aynı ay Shelby, şirketin varlıklarını dondurdu ve SEC'in talebi üzerine şirketi kayyuma devretti.



Ancak, mahkemenin SEC'in bu süreçte "maddi olarak yanlış ve yanıltıcı beyanlarda" bulunmuş olabileceğini tespit etmesinin ardından dondurma kararı daha sonra iptal edildi.



Shelby tarafından aktarılan bir örnekte, SEC DEBT Box'a karşı dondurma talebinde bulunduğunda, bir SEC avukatı olan Michael Welsh, DEBT Box'ın yatırımcı fonlarını yurtdışına taşıdığını söyledi. DEBT Box'ın bu ifadeye itiraz etmesinin ardından Welsh mahkemeye, yatırımcı fonlarının yurtdışına taşındığına dair doğrudan bir kanıtı olmadığını ve kısmen bir DEBT Box yetkilisinin YouTube videosuna dayanarak bir "çıkarım" yaptığını söyledi.



Shelby'ye göre, düzenleyicinin suiistimali tek bir yanlış ifade veya kesin olmayan yorumla sınırlı değildi. Pazartesi günkü kararda, SEC'in DEBT Box'a karşı acil durum kısıtlamalarını talep etmek ve daha sonra savunmak için kullandığı her bir kanıt parçasının "yanlış, yanlış tanımlanmış ve yanıltıcı bir kombinasyon olduğu kanıtlandı" dedi.