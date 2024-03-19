CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD'den SEC'e yaptırım kararı

ABD'den SEC'e yaptırım kararı

ABD'de federal yargıç SEC'in yetkisini kötüye kullandığına belirterek vererek yaptırım uygulama kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 08:49

ABD'nin Utah eyaletinde bir federal yargıç, DEBT Box olarak bilinen kripto platformu Digital Licensing Inc. aleyhindeki bir davada düzenleyicinin yetkisini kötüye kullandığını söyleyerek Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptırım uygulamak gibi son derece alışılmadık bir adım attı.

Utah'ın Salt Lake City kentinde federal bölge mahkemesi yargıcı olan Robert Shelby, SEC'in davranışının "Kongre tarafından kendisine emanet edilen yetkinin ağır bir şekilde kötüye kullanılması anlamına geldiğini ve bu işlemlerin ve yargı sürecinin bütünlüğünü önemli ölçüde zayıflattığını" söyledi. Ayrıca, SEC'in DEBT Box'ın avukatlık ücretlerini ve düzenleyicinin kripto platformuna karşı aradığı kısıtlama emriyle ilgili diğer masrafları ödemesini emretti.

SEC, Temmuz 2023'te DEBT Box'a dava açarak kripto platformunu yatırımcıları en az 49 milyon dolar dolandırmakla suçladı. Aynı ay Shelby, şirketin varlıklarını dondurdu ve SEC'in talebi üzerine şirketi kayyuma devretti.

Ancak, mahkemenin SEC'in bu süreçte "maddi olarak yanlış ve yanıltıcı beyanlarda" bulunmuş olabileceğini tespit etmesinin ardından dondurma kararı daha sonra iptal edildi.

Shelby tarafından aktarılan bir örnekte, SEC DEBT Box'a karşı dondurma talebinde bulunduğunda, bir SEC avukatı olan Michael Welsh, DEBT Box'ın yatırımcı fonlarını yurtdışına taşıdığını söyledi. DEBT Box'ın bu ifadeye itiraz etmesinin ardından Welsh mahkemeye, yatırımcı fonlarının yurtdışına taşındığına dair doğrudan bir kanıtı olmadığını ve kısmen bir DEBT Box yetkilisinin YouTube videosuna dayanarak bir "çıkarım" yaptığını söyledi.

Shelby'ye göre, düzenleyicinin suiistimali tek bir yanlış ifade veya kesin olmayan yorumla sınırlı değildi. Pazartesi günkü kararda, SEC'in DEBT Box'a karşı acil durum kısıtlamalarını talep etmek ve daha sonra savunmak için kullandığı her bir kanıt parçasının "yanlış, yanlış tanımlanmış ve yanıltıcı bir kombinasyon olduğu kanıtlandı" dedi.

İlginizi Çekebilir
BOJ’dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor BOJ'dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor 18 Mart 2024 08:51
Çin’in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti Çin'in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti 18 Mart 2024 08:46
Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde 18 Mart 2024 08:44
Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor 18 Mart 2024 11:33
Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak "Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak" 18 Mart 2024 08:42
Ons altın fiyatı geriledi Ons altın fiyatı geriledi 18 Mart 2024 08:48
Binance CEO’sundan Bitcoin fiyatı beklentisi Binance CEO'sundan Bitcoin fiyatı beklentisi 18 Mart 2024 08:39
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Mart 2024 13:52
AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi 17 Mart 2024 16:31
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 18 Mart 2024 10:02
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi 18 Mart 2024 09:15
Japonya’nın 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor Japonya'nın 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor 17 Mart 2024 12:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,57
%1,5573
DOLAR
1.015,45
%1,5449
EURO
1.001,64
%0,1638
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.149,27
%14,9274
DOLAR
1.154,22
%15,4215
EURO
1.158,01
%15,8007
ALTIN
952,25
%-4,7755
BORSA
1.160,50
%16,0502
DOLAR
1.183,31
%18,3306
EURO
1.226,68
%22,6683
ALTIN
942,46
%-5,7538
BORSA
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.828,53
%82,8528
EURO
2.072,44
%107,2444
ALTIN
1.697,31
%69,7306
BORSA
BİST En Aktif Hisseler