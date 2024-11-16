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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2024 11:41

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2024 12:24

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 1 azalarak 478'e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

Perşembe gününü 72,28 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 72,56 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,70 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 68,43 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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