CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte

Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte

Almanya'da ihracat sektöründe Ekim'de beklentiler düştü. Ekonomi Araştırma Enstitüsü Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracat sektörü çıkmaz sokakta" dedi.

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2025 11:03

Son Güncelleme Tarihi 28 Ekim 2025 11:10

Alman ihracat sektöründe beklentiler Ekim'de düştü. ifo İhracat Beklentileri Ekim ayında Eylül ayındaki 3,4 puandan 2,8 puana geriledi. Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracat sektörü çıkmaz sokakta. Gerçek bir toparlanma görünmüyor" ifadeleriyle yaşanan durumu özetledi.

METAL SEKTÖRÜ BASKIYI ŞİDDETLİ HİSSEDİYOR

Ifo'nun raporuna göre, metal sektörü yurtdışından gelen baskıyı özellikle şiddetli hissediyor ve şirketler ihracatın azalmasını bekliyor.

MAKİNE VE GIDADA GERÇEK BÜYÜME GERÇEKLEŞEMEDİ

Kimya ve kağıt sektörleri ihracatta düşüş öngörüyor. Makine mühendisliği ve gıda sektöründeki beklentiler bir önceki aya göre daha iyi olsa da gerçek ihracat büyümesi henüz gerçekleşmedi.

OTOMOTİVDE BEKLENTİLER İYİMSER

Buna karşılık otomotiv sektörü uluslararası iş konusunda çok iyimser olmaya devam ediyor ve ihracat beklentileri bir kez daha yükseliyor. Elektrikli ekipman üreticileri de ihracatlarını artırmayı bekliyor.

İçecek sektörü de son zamanlara göre biraz daha az olmakla birlikte artan ihracat bekliyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de imalatçı yatırımı geriledi İngiltere'de imalatçı yatırımı geriledi 27 Ekim 2025 13:06
Rusya’dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek Rusya'dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek 27 Ekim 2025 11:39
Fed’in faiz indirimlerine 2026’da devam edecek mi? Fed'in faiz indirimlerine 2026'da devam edecek mi? 27 Ekim 2025 11:21
Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak 27 Ekim 2025 10:35
Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor 27 Ekim 2025 10:05
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 27 Ekim 2025 10:02
Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı 27 Ekim 2025 09:58
Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor 27 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 27 Ekim 2025 09:49
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı 27 Ekim 2025 09:24
Çin’de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı 27 Ekim 2025 09:02
IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak 25 Ekim 2025 14:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler