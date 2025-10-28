Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte

Alman ihracat sektöründe beklentiler Ekim'de düştü. ifo İhracat Beklentileri Ekim ayında Eylül ayındaki 3,4 puandan 2,8 puana geriledi. Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracat sektörü çıkmaz sokakta. Gerçek bir toparlanma görünmüyor" ifadeleriyle yaşanan durumu özetledi.

METAL SEKTÖRÜ BASKIYI ŞİDDETLİ HİSSEDİYOR

Ifo'nun raporuna göre, metal sektörü yurtdışından gelen baskıyı özellikle şiddetli hissediyor ve şirketler ihracatın azalmasını bekliyor.

MAKİNE VE GIDADA GERÇEK BÜYÜME GERÇEKLEŞEMEDİ

Kimya ve kağıt sektörleri ihracatta düşüş öngörüyor. Makine mühendisliği ve gıda sektöründeki beklentiler bir önceki aya göre daha iyi olsa da gerçek ihracat büyümesi henüz gerçekleşmedi.

OTOMOTİVDE BEKLENTİLER İYİMSER

Buna karşılık otomotiv sektörü uluslararası iş konusunda çok iyimser olmaya devam ediyor ve ihracat beklentileri bir kez daha yükseliyor. Elektrikli ekipman üreticileri de ihracatlarını artırmayı bekliyor.

İçecek sektörü de son zamanlara göre biraz daha az olmakla birlikte artan ihracat bekliyor.