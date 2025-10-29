CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü

Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü

Dünya Bankası verilerine göre küresel piyasalarda petrol, tahıl ve kakao gibi emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesine inerken, altın ve gümüş rekor kırdı.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2025 12:28

Dünya Bankası, küresel piyasalarda emtia fiyatlarına ilişkin son raporunu açıkladı. Buna göre, emtia fiyatlarının 2025'te yüzde 7, 2026'da ise yüzde 0,3 oranında gerilemesi bekleniyor.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ TAHILLARDA

Rapora göre en büyük düşüş jeopolitik risklerle değerlenen tahıllarda yaşandı. Pirinç, buğday ve mısır 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi.

ET VE KAKAODA YÜKSELİŞ

Dünya Bankası verilerine göre, küresel sığır eti fiyatları yüzde 14 oranında, kakao ise yüzde 9 değer kazandı. Rapora göre küresel arzın iyileşmesiyle iki yıl içinde kakao fiyatı yüzde 6 düşüşe geçecek.

PETROL ARZ FAZLASIYLA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Dünya Bankası, halihazırda düşüşte olan petrol fiyatlarında bu düşüşün devam etmesini bekliyor. Rapora göre Brent Petrol'ün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar inecek.

Enerji fiyatları bu yıl içinde yüzde 12, 2026'da ise yüzde 10 daha azalacak.

Enerji fiyatlarının düşmesiyle küresel enflasyonun 0,2 puan düşerek ekonominin dengelenmesinin devam etmesi bekleniyor.

Ancak OPEC'in yüksek üretimi ve Çin'deki taleplerin yavaşlaması fiyatlarda daha fazla düşüş riski beraberinde getirdiği vurgulanıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Emtia fiyatlarında yaşanan düşüşlerin aksine değerli metallerde yükseliş devam ediyor. Jeopolitik riskler arttıkça yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yöneliyor. Altın fiyatları yıl içinde yüzde 42, gümüş yüzde 34, platin ise yüzde 29 oranında yükseldi.

İlginizi Çekebilir
ABD ve Japonya işbirliği anlaşması imzaladı ABD ve Japonya işbirliği anlaşması imzaladı 28 Ekim 2025 08:47
Küresel gazda dönüşüm: LNG kapasitesindeki artış piyasayı şekillendirecek Küresel gazda dönüşüm: LNG kapasitesindeki artış piyasayı şekillendirecek 27 Ekim 2025 15:55
Avro Bölgesi’nde şirketlere verilen krediler eylülde yavaşladı Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen krediler eylülde yavaşladı 27 Ekim 2025 13:33
Almanya’da iş dünyasının güveni ekimde arttı Almanya'da iş dünyasının güveni ekimde arttı 27 Ekim 2025 13:02
İngiltere’de imalatçı yatırımı geriledi İngiltere'de imalatçı yatırımı geriledi 27 Ekim 2025 13:06
Rusya’dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek Rusya'dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek 27 Ekim 2025 11:39
Fed’in faiz indirimlerine 2026’da devam edecek mi? Fed'in faiz indirimlerine 2026'da devam edecek mi? 27 Ekim 2025 11:21
Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak 27 Ekim 2025 10:35
Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor 27 Ekim 2025 10:05
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 27 Ekim 2025 10:02
Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı 27 Ekim 2025 09:58
Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor 27 Ekim 2025 09:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler