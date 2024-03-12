Arjantin MB'den sürpriz faiz indirimi

Arjantin Merkez Bankası, gösterge faiz oranını beklenmedik şekilde düşürdü.

Faiz indirimine neden olarak, rezervlerin istikrarlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi faktöre atıfta bulunan Arjantin MB, gösterge faiz oranını yüzde 100'den yüzde 80'e indirdi.

Arjantin'de Şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Ocak ayında yüzde 21 olan aylık enflasyonun Şubat'ta yüzde 15'e gerilediği tahmin ediliyor.