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Arjantin Merkez Bankası altıncı kez faiz indirdi

Arjantin Merkez Bankası, Başkan Javier Milei döneminde altıncı kez faiz indirdi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 09:24

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), enflasyonda yaşanan düşüşle birlikte, Başkan Javier Milei döneminde gösterge faiz oranını altıncı kez düşürdü. BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %50,00'den %40,00'ye çekildi.

Arjantin'de tüketici fiyatlarında aylık bazda artış oranı Milei'nin 10 Aralık'ta göreve gelmesinden bu yana yavaşladı ve Aralık ayındaki %26 seviyesinden Nisan ayında %8,8'e geriledi. Piyasa beklentisi aylık artışın %9,0 olacağı yönündeydi.

İKİNCİL TAHVİL PİYASASINA KENDİ TAKDİRİNE GÖRE MÜDAHALE EDECEK

Ancak yıllık enflasyon yükseklişini sürdürdü ve %287,9'dan %289,4'e çıktı. Analistler artışın %289,6 olacağı şeklinde görüş belirtmişlerdi.

BCRA, gösterge faiz oranını düşürmenin yanı sıra, mevcut düzenlemeyle belirlenen %2'lik fiyat farkını dikkate almaksızın, ikincil tahvil piyasasına kendi takdirine göre müdahale edeceğini açıkladı.

Pazartesi günü, Uluslararası Para Fonu (IMF) Arjantin'in 44 milyar dolarlık programının sekizinci incelemesine imza attı. IMF'nin yönetim kurulu tarafından onaylanması halinde, bu hareket ülkeye IMF'ye olan borç geri ödemelerini karşılamak için yaklaşık 800 milyon dolarlık bir nefes alma alanı sağlayacak.

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