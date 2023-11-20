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Arjantin'de başkanlık seçiminde ekonomi detayı

Arjantin'in ekonomik krizine radikal çözümler getiren aday olan Javier Milei, Ekonomi Bakanı Sergio Massa'yı geride bırakarak başkanlık seçiminin ikinci turunu kazandı.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2023 08:41

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2023 08:41

Arjantin'de pazar günkü seçimlerin ardından oyların %87'si sayıldı. Arjantin Seçim Komitesi'ne göre Javier Milei oyların %56'sını alırken, iktidardaki solcu Peronist koalisyondan Massa %44'te kaldı.

Sonuçlar açıklanmadan önce Buenos Aires'te konuşan Massa, zaferini kutlamak için Milei'yi aradığını söyledi. Massa destekçilerine yaptığı konuşmada "Arjantinliler başka bir yol seçti" dedi.

Arjantin'in seçilmiş Devlet Başkanı Javier Milei ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada ülkenin ekonomik kriziyle başa çıkmak için yarım önlemlere yer olmadığını söyledi.

Üç haneli enflasyon ve artan yoksulluk karşısında seçmenlerin öfkesini arkasına alarak ani bir yükselişe geçen Milei, Buenos Aires'teki kampanya merkezinde destekçilerine "Arjantin'in durumu kritik. Yarım yamalak önlemlere yer yok." dedi.

Milei, ülkenin "yeniden inşasının bugün başladığını" ve herkesin yeni Arjantin'e katılabileceğini sözlerine ekleyerek, ilk turda kaybettikten sonra kendisini destekleyen ana akım muhafazakârlar Patricia Bullrich ve Mauricio Macri'ye de teşekkür etti.

Milei 10 Aralık'ta göreve başlayacak.

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