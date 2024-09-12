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Atlanta Fed Başkanı'nın banka kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı

Fed'in iç denetim birimi, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in daha önce bankanın yatırım kısıtlamalarını ihlal ettiği yönündeki iddialar sonucundaki raporunu yayımladı. Fed, Bostic'in gizli bilgilere dayalı işlem yaptığına dair bir kanıt bulamadığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2024 09:38

Son Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024 09:40

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in menkul kıymet alım satımları ve yatırımlarına yönelik bir hükümet soruşturması, Bostic'in merkez bankasının etik politikalarının birçoğunu ihlal ettiğini ortaya koydu.

Yayınlanan rapora göre, Fed kuralları ihlalleri Bostic'in gizli Fed bilgileriyle hareket ettiği ve çıkar çatışması yaşadığı "görüntüsünü yarattı", ancak Fed Genel Müfettiş Ofisi, federal içeriden öğrenilen bilgiyi ticareti veya çıkar çatışması yasalarının ihlal edilmediği sonucuna vardı.

Soruşturma kapsamında 2017'den başlayarak yaklaşık beş yıllık bir dönemde Bostic adına çeşitli yatırım yöneticileri tarafından yapılan finansal işlemler ve yatırımlar incelendi. Bulgular arasında müfettişler, merkez bankasının politika yapıcı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantıları sırasındaki "karartma" dönemlerinde Bostic adına birçok kez menkul kıymet alım satımı yapıldığı sonucuna vardı. Soruşturma ayrıca Bostic'in zaman zaman menkul kıymet işlemlerini ve varlıklarını yıllık açıklama formlarında bildirmediğini veya bunu doğru bir şekilde yapmadığını tespit etti. Bostic ayrıca bir noktada Fed'in ABD Hazine bonolarında veya tahvillerinde 50.000 dolardan fazla tutmama politikasını ihlal etti.

Bostic, 2022 yılında yaptığı birçok finansal işlem ve yatırımın yanlışlıkla Fed'in etik kurallarını ihlal ettiğini kabul etti ve tüm finansal açıklamalarını gözden geçirmek için harekete geçtiğini söyledi. O dönemde Atlanta Fed Yönetim Kurulu, Bostic'in dikkatsizliklerle ilgili açıklamalarını kabul etti ve başka bir işlem yapılmayacağını duyurdu. Yine de, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Fed Genel Müfettiş Ofisi'nden Bostic'in finansal açıklamalarını gözden geçirmesini istedi.

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