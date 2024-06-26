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Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor

Avrupa'daki 5 büyük elektrik şirketinin iklim hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 2035 itibarıyla doğal gazdan elektrik üretimini sonlandırmaya yönelik taahhütleri olmadığı tespit edildi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 09:54

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 09:55

Uluslararası sivil toplum kuruluşları Fosil Yakıtların Ötesinde (Beyond Fossil Fuels) ve Reclaim Finance tarafından Avrupalı elektrik şirketlerinin enerji dönüşüm planlarının ilk kez analiz edildiği rapora göre, şirketler Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin tavsiye ettiği şekilde hareket etmiyor.

Enel, ENGIE, EPH, Iberdrola ve Statkraft'ın yenilenebilir enerji yatırımlarında umut verici bir artış söz konusu. Ancak, bu 5 büyük elektrik şirketinin iklim hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 2035 itibarıyla doğal gazdan elektrik üretimini sonlandırmaya yönelik taahhütleri bulunmuyor ve bu şirketlerden Enel, ENGIE ve EPH ise gazdan elektrik üretim santralleri geliştirmeye de devam ediyor.

Rapora göre, bu yönde ilerleyen şirketler Avrupa'da yenilenebilir enerjiye geçişi baltalarken, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de daha fazla gaz kullanmaya mecbur bırakacak stratejiler izliyor.

Reclaim Finance Proje Koordinatörü Pierre-Alain Sebrecht, rapora ilişkin değerlendirmesinde, EPH, Enel ve ENGIE'nin "sözde geçiş planlarının" fosil yakıtlardan uzaklaşmayı sağlamada başarısız olduğunu belirterek, "Bu haliyle planlar, el freni çekili bir araba kullanmaya benziyor. Yeni gaz yakıtlı elektrik santralleri geliştirme taahhütleri gelecekte de emisyonlara yol açacak ve Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmasını engelleyecek." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ SEKTÖRÜNÜN KARBONSUZLAŞTIRILMASI DESTEKLEMELİ"

Şirketlerin finansal destekçilerini net sıfır emisyon taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya bırakacaklarını dile getiren Sebrecht, "Finans kuruluşları enerji şirketlerini gerçek geçiş planlarını benimsemeye zorlamalı ve enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasını desteklemeli." uyarısında bulundu.

Beyond Fossil Fuels Kampanyacısı Brigitte Alarcon ise bugünkü finansman kararlarının Avrupa'nın 2035'e kadar enerji sektörünü karbonsuzlaştırmada ne kadar başarılı olacağını belirleyeceğinin altını çizdi.

IEA'in 2050 Net Sıfır Emisyon senaryosuna göre, 2030'a kadar kömürden elektrik üretiminin sonlandırılmasının yanı sıra, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde net sıfır emisyonlu bir enerji sistemi için gazdan elektrik üretiminin de 2035'e kadar sonlandırılması kritik önem taşıyor. Bu senaryo, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için yüzde 50 şans sunarken, yatırım ve finansmanın sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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