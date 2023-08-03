Brezilya Merkez Bankası(BCB), faiz indirim sürecine beklenenden daha agresif başladı ve 50 baz puan indirime gitti.

BCB'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 13,75'ten yüzde 13,25'e çekildi. Piyasa beklentisi faizde 25 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, 2022 yılı Eylül ayı toplantısında ara vermişti. BCB, o tarihten düne kadar olan 6 toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmedi.

BCB Para Politikası Kurulu(Copom) açıklaması, önümüzdeki aylarda faiz indirimlerinin hızlı olacağının sinyalini verdi. Kurul, "Senaryo beklendiği gibi gelişirse, Komite üyeleri oybirliğiyle sonraki toplantılarda aynı büyüklükte veya daha fazla indirim bekliyorlar" değerlendirmesi yaptı.

BCB'nin enflasyon hedefi yüzde 3,00 seviyesinde bulunuyor. 2022 yılı Nisan ayında yüzde 12,13 ile enflasyonda zirveyi gören Ülkede, en son yüzde 3,16 seviyesi görüldü. Copom açıklamasında enflasyonun bu yıl yüzde 3,4, gelecek yıl yüzde 3,0 olacağı öngörüldü.