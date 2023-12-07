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Biden'in Ukrayna ve İsrail'e ek yardım tasarısı Senato'dan geçmedi

Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni güvenlik yardımı sağlayacak acil harcama tasarısının Senato'dan geçmesi Cumhuriyetçiler tarafından engellendi.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 09:28

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 09:28

Cumhuriyetçiler, ABD'nin Meksika sınırındaki göçü kontrol altına almak için daha sert önlemler alması taleplerinin karşılanmaması nedeniyle, Biden'in Ukrayna ve İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni güvenlik yardımı sağlayacak acil harcama tasarısını ABD Senatosu'ndan geçirmediler.

Senato'daki oylamada 49 lehte, 51 aleyhte oy çıktı ve 110.5 milyar dolarlık ek yardım tasarısının görüşülmeye başlanması için gerekli 60 oya ulaşılamadı.

Senato'daki tüm Cumhuriyetçilerin hayır oyu kullandığı oylamada, genellikle Demokratlarla birlikte oy kullanan ancak İsrail'in Filistinlilere yönelik "mevcut insanlık dışı askeri stratejisinin" finanse edilmesine ilişkin endişelerini dile getiren bağımsız Senatör Bernie Sanders da Cumuhuriyetçiler ile aynı yönde oy kullandı.

Tasarı, Ukrayna'ya yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımının yanı sıra Kiev hükümetine insani ve ekonomik yardım için para ve Gazze'de Hamas'la savaşan İsrail için 14 milyar dolar sağlayacaktı.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de ileride bu tasarıyı tekrar sunabilmek için "hayır" oyu kullandı. Oylamanın ardından Schumer, Ukrayna'nın düşmesinin risklerine dikkat çekerek bunun "21. yüzyıl için kalıcı sonuçları olacak ciddi bir an" olduğunu ve Batı demokrasisinin gerilemesi riskini taşıdığını söyledi.

Senato Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı konuşmada "Bugünkü oylama, Demokrat liderin Senato Cumhuriyetçilerinin söylediklerimizde ciddi olduğunu anlaması için gereken şeydir. O zaman oylayalım. Ve nihayet Amerika'nın ulusal güvenlik önceliklerini yerine getirmeye başlayalım, buna evimiz de dahil." dedi.

Tasarı Senato'dan geçse bile, aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın da bulunduğu onlarca Cumhuriyetçinin Ukrayna yardımına karşı oy kullandığı Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekiyor.

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