Bill Gross: Fed bilançosunu küçültmeyi durdurmalı ve önümüzdeki aylarda faiz indirmeli

Bloomberg TV'de katıldığı programda, Fed'in başında olsaydı neleri farklı yapacağı sorulan Bill Gross, "Niceliksel sıkılaştırmayı durdururdumi. Şu anda niceliksel sıkılaştırmaya devam etmek doğru bir felsefe ve politika değil" yanıtını verdi.

Fed'in önümüzdeki 6-12 ay içinde faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini de savunan Gross, "Reel faiz oranları tek kelimeyle çok yüksek" dedi.

Gross, "ekonominin önemli bir durgunluğa girmemesi" için uzun vadeli tahvil getirilerinin yaklaşık %1 ila %1,5'e düştüğünü görmek istediğini söyledi.

Gross, hisse senetlerinin reel getiri seviyesine göre çok pahalı olduğu da dahil olmak üzere önceki çağrılarından bazılarını yineledi.