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BlackRock'dan yeni Fed öngörüsü

BlackRock'ın küresel yatırım ekibi başkanı Rick Rieder, Fed faiz indirimlerinin 2 yıl boyunca devam etmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2024 09:51

Son Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024 09:52

BlackRock'ın küresel yatırım ekibi başkanı Rick Rieder, Fed'in faizleri 50 baz puan düşürme kararından çıkarılacak en önemli sonucun, merkez bankasının önümüzdeki iki yıl boyunca faiz oranlarını sürekli olarak düşüreceği olduğunu savundu.

Faiz oranları düştükçe sabit getirili varlıkların bu hareketten fayda sağlayacağını, ancak bunun düz bir çizgi şeklinde olmayacağını ifade eden Rieder, faiz indiriminin ekonomi, yaklaşan ABD seçimleri ya da jeopolitiğin bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği gibi sorulara yanıt vermediğini de vurguladı.

BlackRock, reel oranlar hala yüksek olduğu için getiri eğrisinin ortasındaki varlıklara, özellikle de büyük gelir sağladıkları için ABD Hazinesi'nden daha fazla getiri sağlayanlara inanmaya devam ediyor.

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