ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Sızıntıların bir saldırı veya bir çeşit sabotaj olabileceği yönünde raporlar var, ancak bunlar ilk raporlar ve henüz teyit etmedik" diye konuşarak "Ancak eğer bu raporlar doğrulanır ise, bu hiç kimsenin çıkarına bir durum değil" dedi.

ABD, AVRUPA'NIN KISA VE UZUN VADELİ ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Blinken, benzeri görülmemiş sızıntılar olsa da bunun Avrupa'nın enerji dayanıklılığına ciddi bir etkisi olmayacağını, ABD'nin Avrupa'nın kısa ve uzun vadeli enerji güvenliğinin sağlanması için çalıştığını belirti.

Bu arada Polonya eski Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Twitter üzerinden açıklama yaparak gaz sızıntıları için ABD'ye teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da Sikorski'nin yazdıklarının saldırının resmi bir teyidi olup olmadığını sordu.