BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerekli

BoE Para Politikası Kurulu üyesi Megan Greene, ülkenin enflasyon görünümüne ilişkin risklerin arttığını belirterek, faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Greene, "Mevcut belirsizlikler ve riskler karşısında uygun yanıt, faiz indirimlerinde dikkatli ve kademeli bir yaklaşım olmalıdır" ifadelerini kullandı. Enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü kaydığına dikkat çeken Greene, COVID-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası devam eden fiyat baskılarının hâlâ etkili olduğunu söyledi.

Greene, merkez bankalarının geleneksel olarak arz şoklarını göz ardı etme yaklaşımını sorgulayıp, bu tür şokların para politikası kararlarında daha fazla dikkate alınması gerektiğini savundu. Greene, geçtiğimiz yıla kıyasla iş gücü piyasasındaki ani bir zayıflamaya dair endişelerinin azaldığını da belirtti.

Greene, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda politika faizinin %4 seviyesinde sabit tutulması yönünde oy kullanmıştı. Ağustos ayında yapılan ve 5'e karşı 4 oyla kabul edilen çeyrek puanlık faiz indirimi kararına ise karşı çıkmıştı.

BoE bu ayki toplantısında, kalıcı enflasyon baskıları nedeniyle faiz indirimi sürecinin yavaşlayabileceği sinyalini verdi. BoE Başekonomisti Huw Pill ise bu hafta yaptığı açıklamada, fiyat baskılarına yönelik önceki aylara göre daha iyimser olduğunu ifade etti.

Başkan Andrew Bailey de bir gazeteye verdiği demeçte, faizlerin daha da düşeceğini düşündüğünü ancak bunun zamanlamasının enflasyonun seyrine bağlı olacağını söyledi.