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BoE'nin faiz indirimine başlama ihtimali arttı

Pantheon Macroeconomics baş ekonomisti Rob Wood, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimine başlama ihtimalinin arttığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 16:00

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 16:03

İngiltere'de enflasyon beklentilerinin düşmesi BoE'nin faiz indirimlerine yakında başlaması ihtimalini güçlendirdi. Pantheon Macroeconomics baş ekonomisti Rob Wood, Birleşik Krallık'ta şirketlerin enflasyon beklentilerinin düşmekte olduğunu ve bunun da BoE'nin faiz indirimlerine yakında başlaması ihtimalini artırdığını söyledi.

EYLÜL AYI ÖN PLANA ÇIKTI

BOE Karar Alıcı Paneli'nin son verileri, şirketlerin bir yıl sonraki enflasyon beklentisinin Mayıs ayındaki %2,9'dan Haziran ayında %2,8'e gerilediğini gösteriyor.

Woods yaptığı değerlendirmede, "Anket, yüksek faiz oranlarının ücret ve fiyat enflasyonu üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine işaret ettiğinden, Haziran ayı Karar Alıcı Paneli BOE Para Politikası Komitesi'ne faiz oranlarını yakında düşürme konusunda güven verecektir" dedi.

Wood, BOE'nin faiz indirimlerine Eylül ayında başlamasının muhtemel olduğunu, ancak Ağustos ayında bir indirimin de mümkün olduğunu da belirtti.

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