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BofA: Yatırımcılar iyimser ancak jeopolitik konulara temkinli yaklaşıyor

Bank of America'nın (BofA) Salı günü yaptığı küresel fon yöneticisi anketine göre, ABD faiz oranlarının düşerek ekonominin sert iniş yapmasını engelleyeceği beklentisi yatırımcıları yükselişte tutarken, jeopolitik gelişmeler bu senaryo için en büyük riski oluşturuyor.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 14:52

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 14:55

BofA'nın anketine göre 5-11 Temmuz haftasında 632 milyar $'lık varlığa sahip 242 yönetici katıldı. Anket, ABD başkan adayı Donald Trump'a hafta sonu bir siyasi mitingde düzenlenen suikast girişimini kapsamadı.

Ankete göre, küresel büyüme beklentileri Mart 2022'den bu yana bir önceki aya göre en fazla düşüşü göstererek -%6'dan -%27'ye gerilerken, daha zayıf bir ABD ekonomisi bekleyenlerin sayısı keskin bir şekilde arttı. Banka, yatırımcıların para politikasını 2008 finansal krizinden bu yana en kısıtlayıcı olarak görmesi nedeniyle bunun faiz oranlarının gevşemek üzere olduğu görüşünü yansıttığını söyledi.

Yatırım stratejisti Michael Hartnett liderliğindeki BofA anketinin yazarları, "Yatırımcıların %39'una göre para politikası çok kısıtlayıcı, Kasım 2008'den bu yana en kısıtlayıcı, ancak bu da küresel faiz oranlarının önümüzdeki 12 ay içinde düşeceğine olan inancı derinleştiriyor" dedi.

Banka, ankete katılanların %68'inin küresel ekonomi için en olası sonuç olarak büyüme ve enflasyonun kademeli olarak azaldığı yumuşak bir iniş öngördüğünü söyledi. "ABD tüketici, işgücü piyasası ve hükümet harcamalarındaki yavaşlama göz önüne alındığında 'sert iniş' risklerinin düşük fiyatlandırıldığına inanıyoruz. Bu da bizi H2'24'te en çok tahvillerde ve altında yükselişe geçiriyor." değerlendirmesini yapan BofA ekibi, "ABD'de ve başka yerlerde siyaset, geçtiğimiz ay piyasaların daha güçlü itici güçleri haline geldi. Fransa'da yapılan erken seçimde parlamento asıldı ve ABD Başkanı Joe Biden, Trump'la televizyonda yapılan bir tartışmaya katılmasının ardından Demokrat Parti'nin adayı olarak istifa etmesi için baskı altına girdi ve Kasım ayında kazanması halinde dört yıl daha görevde kalabileceğine dair endişeleri tetikledi" ifadelerini de kullandı.

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