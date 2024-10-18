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BoJ Başkanı Ueda, istikrarsız piyasalar konusunda uyardı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un istikrarsız piyasaların ve denizaşırı risklerin ekonomik etkilerine odaklanması gerektiğini söyledi ve merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla artırmak için acele etmediğini öne sürdü.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2024 10:35

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, Japonya ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlandığını ve temel enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefine doğru kademeli olarak hızlanacağını söyledi.

Ancak ülkenin toparlanma beklentilerini çevreleyen "hala yüksek" belirsizlik konusunda uyardı ve piyasa oynaklığının ekonomi üzerindeki etkisinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ueda, kendisi adına Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida tarafından okunan bir güven derneği toplantısında yaptığı konuşmada, "Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere denizaşırı ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, piyasa hareketleri istikrarsız olmaya devam ediyor. Şu an için, bu tür gelişmeleri yüksek bir dikkatle yakından izlemeli ve bunların Japonya'nın ekonomik ve fiyat görünümü, riskler ve tahminlerimize ulaşma olasılığı üzerindeki etkilerini incelemeliyiz" dedi.

Ueda, enflasyonun öngördüğü gibi sürdürülebilir bir şekilde %2'ye ulaşma yolunda ilerlemesi halinde BOJ'un faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi. Ancak bankanın küresel ekonomik belirsizliklerin Japonya'nın kırılgan toparlanmasını nasıl etkilediğini ölçmek için zaman harcayacağını da vurguladı.

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