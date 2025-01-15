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BOJ gelecek hafta faizi tartışacak

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, faizleri artırıp artırmamaya gelecek hafta politika toplantısında karar vereceklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2025 08:51

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2025 08:51

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Japonya Merkez Bankası'nın ekonomideki ve fiyat koşullarındaki iyileşmelerin devam etmesi halinde faiz oranlarını artıracağını ve parasal desteğin derecesini ayarlayacağını söyledi.

Ueda'nın bölgesel bankaların yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklama, faiz oranlarının artırılıp artırılmayacağını gelecek hafta yapılacak politika toplantısında tartışmak ve karara bağlamak istediklerini vurguladı. Para politikasında ayarlamanın zamanlamasının gelecekte ekonomi, fiyatlar ve finansal şartlarda yaşanacak gelişmelere bağlı olduğunu da ifade etti

Ueda, bölgesel bankaların yöneticileri ile toplantıda ücret artışları konusunda çok sayıda pozitif konuşma yapıldığını da belirtti.

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