BoJ: Ultra gevşek para politikası devam ettirilecek

Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşabilmek için, BoJ'un ihtiyaç olması halinde para politikasını daha da gevşetmekten çekinmeyeceğini vurgulayan Kuroda, Ukrayna krizinin piyasa hareketleri ve artan emtia fiyatları yolu ile Japon ekonomisine yapabileceği etki konusunda "oldukça yüksek belirsizlik bulunduğunu da vurguladı.

Kuroda, "Japon ekonomisi bir trend olarak toparlanıyor, bununla birlikte bazı zayıflık işaretleri de var" diye konuştu.

BOJ yöneticilerinden Shinichi Uchida da yaptığı konuşmada, ekonominin desteklenmesinin son derece önemli olduğu ortamda cari gevşek para politikasının devam ettirileceğini söyledi.