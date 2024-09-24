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Chicago Fed Başkanı Goolsbee: İleride daha fazla faiz indirimi bekliyorum

Fed'in ekonomi için iş gücü piyasasını çökertmeden enflasyonu kontrol ettiği yumuşak bir iniş aradığını belirten Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, önümüzdeki yıl çok daha fazla faiz indirimi beklediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2024 06:20

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024 06:21

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Ulusal Devlet Hazinecileri Birliği Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun zirve noktasından çok aşağılarda olduğunu ve son aylarda Fed'in %2'lik hedefine yaklaştığını belirtti.

Goolsbee, %4,2'lik ABD işsizlik oranının birçok kişi tarafından tam istihdam olarak kabul edildiğini ve bunun da Fed'in Kongre tarafından belirlenmiş diğer hedefi olduğunu ifade etti.

Goolsbee, "Temel olarak, Fed'in ikili görevinin her iki tarafını da burada dondurmak isterdik. Ancak faiz oranları son on yılların en yüksek seviyesinde. Ekonomiyi soğutmak istediğinizde faizleri bu şekilde tutmak mantıklıdır, işlerin olduğu yerde kalmasını istediğinizde değil" dedi.

Goolsbee bugün yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Çarşamba günü açıklanan federal fon oranındaki 50 baz puanlık indirim gibi bir başlangıç hamlesini, görevin her iki tarafı hakkında daha fazla düşünmeye geri döndüğümüzün bir sınırı olarak görüyorum. Eğer yumuşak bir iniş istiyorsak, eğrinin gerisinde kalamayız" dedi.

Goolsbee, Fed politika yapıcılarının enflasyonun %2'ye geri döneceğine dair güven kazanmasıyla birlikte, "sadece enflasyona değil, istihdama yönelik riskleri de düşünmenin uygun olacağını ve bunun muhtemelen önümüzdeki yıl çok daha fazla faiz indirimi anlamına geleceğini" söyledi.

Goolsbee "İlk indirimin spesifik zamanlaması, koşulların görev alanının her iki tarafında da iyi olduğu yönündeki uzun vadeli görüşten daha az önemli. Koşulların bu şekilde kalmasını istiyorsak, faiz oranlarının ileriye dönük olarak önemli ölçüde düşmesi gerekiyor" dedi.

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