CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin kredi faiz oranlarında indirime gitti

Çin kredi faiz oranlarında indirime gitti

Çin'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 10'ar baz puanlık indirim açıklandı.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2025 10:51

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2025 10:52

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan 3,5'e düşürüldü.

Çin'deki 18 bankanın, merkez bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında en son Ekim 2024'te 25'şer baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti.

MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada faiz kararının ardından ülkenin en büyük bankaları, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve China Merchants Bank mevduat faizlerinde de indirime gideceklerini bildirdi.

Düzenlemeyle 1 yıllık mevduat faizi oranı, 15 baz puan indirilerek yüzde 0,95'e düşürülürken 2 yıllık mevduat faizi oranı yüzde 1,05'e, 3 yıllık mevduat faizi oranı ise yüzde 1,3'e çekildi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de perakende satışlar arttı ABD'de perakende satışlar arttı 15 Mayıs 2025 16:30
Yabancılar 102 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 102 milyon dolarlık hisse senedi aldı 15 Mayıs 2025 15:00
İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 15 Mayıs 2025 10:26
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Mayıs 2025 10:03
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD'de mortgage başvuruları arttı 14 Mayıs 2025 16:30
Japonya’dan yeni ABD hamlesi Japonya'dan yeni ABD hamlesi 15 Mayıs 2025 09:01
Avustralya’da istihdam beklentilerin çok üzerinde geldi Avustralya'da istihdam beklentilerin çok üzerinde geldi 15 Mayıs 2025 08:59
APEC, ABD gümrük vergileri konusunda uyardı APEC, ABD gümrük vergileri konusunda uyardı 15 Mayıs 2025 08:57
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti 14 Mayıs 2025 10:03
MSCI kararı sonrası Borsa İstanbul’da gözler küçük ölçekli hisselerde MSCI kararı sonrası Borsa İstanbul'da gözler küçük ölçekli hisselerde 14 Mayıs 2025 10:18
Küresel piyasalarda geçici tarife indirimlerinin etkisi hissediliyor Küresel piyasalarda geçici tarife indirimlerinin etkisi hissediliyor 14 Mayıs 2025 09:06
Çin, İngiltere ve ABD’ye tepki gösterdi Çin, İngiltere ve ABD'ye tepki gösterdi 14 Mayıs 2025 09:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler