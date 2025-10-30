CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin Merkez Bankası devlet tahvili alımlarına yeniden başlıyor

Çin Merkez Bankası devlet tahvili alımlarına yeniden başlıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC) devlet tahvili alım-satım operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2025 14:12

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2025 14:13

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng'in bu hafta başında yaptığı açıklama, bankanın devlet tahvili alım-satım operasyonlarını yeniden başlatma kararının, net alıcı olarak piyasaya dönme niyetini ortaya koyduğunu gösteriyor.

Capital Economics ekonomistleri, Pan'ın açıklamalarında, ocak ayında işlemlerin durdurulmasına yol açan piyasa risklerinin artık azaldığını belirttiğini hatırlattı.

Ekonomistler, PBOC'nin bu adımının finansal istikrarı desteklemeyi amaçladığını ve piyasadaki risk algısının gevşemesiyle birlikte bankanın yeniden aktif hale geldiğini ifade ediyor. Capital Economics, Çin Merkez Bankası'nın 2026 sonuna kadar toplam 30 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor. Ayrıca, 10 yıllık Çin devlet tahvili getirisinin 2026 sonuna kadar yüzde 1,4'e düşeceği öngörülüyor.

Uzmanlara göre, bu gelişmeler PBOC'nin parasal gevşeme sürecini sürdürürken, uzun vadeli faizlerde aşağı yönlü baskının da devam edeceğine işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir
Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü 29 Ekim 2025 12:28
Yeni iPhone itici güç oldu! Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolar ile tarihi rekor kırdı Yeni iPhone itici güç oldu! Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon dolar ile tarihi rekor kırdı 29 Ekim 2025 11:41
Çip krizi nedeniyle Brezilya’daki otomobil üreticileri kapanma ile karşı karşıya Çip krizi nedeniyle Brezilya’daki otomobil üreticileri kapanma ile karşı karşıya 29 Ekim 2025 09:46
Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor 29 Ekim 2025 09:16
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 29 Ekim 2025 08:43
ABD’de konut fiyat artış hızı geriledi ABD'de konut fiyat artış hızı geriledi 28 Ekim 2025 16:49
Kremlin: Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda rekabetçi Kremlin: Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda rekabetçi 28 Ekim 2025 13:20
Hazine’den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı Hazine'den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı 28 Ekim 2025 11:29
ECB faiz indirimlerine devam edecek mi? ECB faiz indirimlerine devam edecek mi? 28 Ekim 2025 11:18
Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte Almanya çıkmaz sokakta! Ekim ihracat beklentileri düşüşte 28 Ekim 2025 11:03
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme devam ediyor AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme devam ediyor 28 Ekim 2025 10:03
Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor 28 Ekim 2025 09:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler