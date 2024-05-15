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Çin Merkez Bankası gösterge politika faiz oranını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) faiz oranını sabit tutma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 09:45

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 09:45

Çin Merkez Bankası orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Analistler, MLF oranının sabit kalmasının Çin MB'nin kur istikrarını korumaya odaklandığını gösterdiği değerlendirmesini yaptılar.

Çin MB, bazı finans kuruluşlarına verdiği 125 milyar yuan tutarındaki bir yıl vadeli MLF kredilerinin faiz oranını bir önceki operasyona göre değiştirmeyerek %2,50'de tuttu. Ekonomistlerin %84'ü Çin MB'nin MLF faiz oranını değiştirmemesini bekliyordu.

"SADECE İHRACATA GÜVENEMEZ"

Bazı ekonomistler Çin MB'nin MLF borçlanma maliyetini sabit tutma kararından duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler.

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhang Zhiwei, "Hala önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmelerini bekliyorum. Çin ekonomisini desteklemek için sadece ihracata güvenemez. İç talebi artırmak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

ING ekonomistleri faiz kararından önce yayınladıkları bir notta, "Düşük enflasyon, kredi daralması, yavaşlayan para arzı büyümesi ve zayıf özel sektör yatırımlarını içeren son veriler, reel faiz oranlarının çok yüksek kaldığını ve ZKR indirimlerinin etkinliğinin azaldığını göstererek faiz indirimleri için güçlü bir durum oluşturuyor. Bununla birlikte, kur istikrarı bu yıl önemli bir husus olmuştur ve politika yapıcılar muhtemelen faiz indirimlerine başlamadan önce küresel faiz indirimlerinin başlamasını tercih etmektedir." dedi.

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