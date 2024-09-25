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Çin Merkez Bankası kredi faiz oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi faiz oranını düşürme kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2024 15:11

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024 15:11

Çin Merkez Bankası (PBoC), bir gün önce ekonomiyi desteklemek için duyurulan geniş kapsamlı politika gevşetme önlemleriyle tutarlı bir hamleyle bugün bankalara verdiği orta vadeli kredilerin maliyetini düşürdü.

PBoC'den yapılan açıklamaya göre, bazı finans kuruluşlarına verilen 300 milyar yuan (42,66 milyar $) değerindeki bir yıllık orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) kredilerinin faiz oranını %2,30'dan %2,00'ye çekildi.

Bugünkü operasyonda teklif oranları %1,90 ile %2,30 arasında değişti ve MLF kredilerinin toplam bakiyesi şu anda 6,878 trilyon yuan seviyesinde bulunuyor.

591 milyar yuan değerindeki bir MLF kredisi de bu ay sona erdi.

Dün Pekin hükümeti, ekonomiyi deflasyonist durgunluğundan çıkarmak ve hükümetin büyüme hedefine geri döndürmek için pandemiden bu yana en büyük teşvikini açıkladı.

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