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Citigroup 20 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD’li bankacılık devi Citigroup 2026 sonuna kadar 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2024 09:44

2023'ün son çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar açıklayan Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason 2 yıl içerisinde binlerce çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Dünya genelinde 239 bin çalışanı olan banka, yeniden yapılanma kapsamında 20 bin kişiyi işten çıkaracak.

Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini ve işten çıkarmaların ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirtti.

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde net zararı 1,8 milyar dolar oldu. Banka, 2022'nin aynı çeyreğinde 2,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına zararı da geçen yılın son çeyreğinde 1,6 dolar oldu. Citigroup'un hisse başına karı, bir önceki yılın aynı döneminde 1,16 dolar olmuştu.

Bankanın 2023'ün son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 17,4 milyar dolara indi. Citigroup, 2022'nin aynı döneminde gelirinin 18 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

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