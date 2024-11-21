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ECB Başkan Yardımcısı'ndan ihtiyatlı gevşeme çağrısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin faiz indirimleri konusunda aceleci davranmaması gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 06:25

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri düşürürken yetkililer, artan ticaret gerginlikleri ve küresel çatışmalar gibi belirsizlikler nedeniyle süreci aceleye getirmemeli.

Guindos, "Benim izlenimim, önümüzdeki aylarda ve çeyreklerde para politikası duruşumuzdaki kısıtlamaları azaltmaya devam edeceğimiz yönünde. Ancak yine de son derece ihtiyatlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

ECB'nin Finansal İstikrar İncelemesinde ticaretin artık bölgenin 20 uluslu ekonomisi için ek bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarmasının ardından konuşan Guindos, gelecek yıl yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılacağına güvendiğini ifade etti ve bu hedefin altında kalınacağı yönündeki beklentileri doğru bulmadığını söyledi.

Guindos "Enflasyon kalıcı bir temelde hedefimize yaklaşırsa, para politikasının yörüngesinin çok açık olduğunu düşünüyorum," dedi. İtalya'dan Fabio Panetta ve Yunanistan'dan Yannis Stournaras gibi ılımlı yetkililer, Avrupa ekonomisini desteklemek ve enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesini önlemek için bu hafta yine hızlı indirim çağrısında bulundu. Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel gibi şahinler, ECB gevşemesinin aceleye getirilmemesi gerektiğini söylüyor.

"Bir hata yapmaktan kaçınmak için çok dikkatli olmalısınız" diyen Guindos, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra ABD'nin ticaret ve mali politikalarının olası sonuçları için Avrupa'nın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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