ECB Başkanı Lagarde'nin "Avro Bölgesi'nde para politikası normalleşmesi" adlı blog yazısı ECB'nin internet sitesinde yayımlandı. ECB'nin niceliksel genişleme programının sona erdiğini teyit eden Lagarde, "ECB tahvil alım programı kapsamındaki net alımların üçüncü çeyreğin başında bitmesini bekliyorum. Bu, ileriye dönük rehberliğe uygun olarak temmuz ayında yapacağımız toplantıda bir faiz artışına izin verecek." ifadesini kullandı.

"ORTA VADEDE ENFLASYONUN YÜZDE 2'DE İSTİKRAR KAZANDIĞINI GÖRÜRSEK..."

Blog yazısında, "Mevcut görünüme dayanarak, üçüncü çeyreğin sonunda negatif faiz oranlarından çıkma pozisyonunda olmamız muhtemel" değerlendirmesinde bulunan Lagarde, "Orta vadede enflasyonun yüzde 2'de istikrar kazandığını görürsek faiz oranlarının nötr orana doğru aşamalı olarak daha da normalleştirilmesi uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ECB Yönetim Konseyi, 14 Nisan'daki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı almıştı. Banka, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı. ECB, çok düşük enflasyonla mücadele ettiği için mevduat faizi 2014'ten beri sıfırın altında bulunuyor.

Küresel tedarik zincirindeki aksaklıkların devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının artması, bunun diğer ürünleri etkilemesi sonucu fiyatlar son aylarda yükselirken, Avro Bölgesi'nde tek para birimine geçişten bu yana en yüksek enflasyon oranlarının görülmesi de dikkati çekiyor.

Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisanda yüzde 7,5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece enflasyon 6 ay art arda rekor seviyeye yükseldi.