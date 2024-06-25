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ECB, şirketleri daha çevreci olmaya zorluyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil portföyündeki şirketler için emisyon azaltma hedefleri belirlemeyi planladığını ve uymamaları halinde düzeltici önlemler alabileceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 16:52

ECB, enflasyonun hala çok düşük olduğu dönemde satın aldığı yaklaşık 350 milyar Euro (375.73 milyar dolar) değerinde şirket tahvilini elinde tutuyor ve bu geniş portföyde yer alan şirketleri daha çevreci olmaya zorluyor.

ECB yaptığı açıklamada, "APP ve PEPP'deki kurumsal portföyler için geçici emisyon azaltma hedefleri belirlenecek. İstenen yörüngeden sapmalar tespit edilirse, düzeltici eylemler, yetkimiz dahilinde, vaka bazında değerlendirilecektir" dedi.

ECB ayrıca bu süreç için henüz bir zaman dilimi belirlemedi ve yürürlüğe girmeden önce yeni bir yönetim konseyi kararı gerekebilir.

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