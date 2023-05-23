ECB üyesi Pablo Hernandez de Cos, Barselona'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Para politikamızı sıkılaştırma sürecisin yolunda ilerliyor, bununla birlikte, hali hazırda elimizde olan bilgiler temelinde, gitmemiz gereken biraz daha yol olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Yatırımcılar hali hazırda ECB'nin yaz sonuna kadar 2 faiz artırımı daha yapmasını ve mevduat faizini yüzde 3,75'e getirmesini, gelecek yıl da faiz indirimlerine başlamasını bekliyorlar.

De Cos konuşmasında, "Fiyat istikrarı hedefimizi sürdürülebilir şekilde başarmamız için faiz oranlarının uzun bir süre sınırlayıcı bölgede kalmaya devam etmesi gerekli" ifadelerini de kullandı.