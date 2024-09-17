CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazask ECB'nin faiz indirimine devam etmesi gerektiğini ancak çok aceleci olmaması gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024 09:01

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks'a göre Avrupa Merkez Bankası para politikasını daha da gevşetecek, ancak süregelen enflasyon riskleri nedeniyle bunu çok aceleci yapmamalı.

Kazaks yaptığı açıklamada, "ECB Yönetim Konseyi'nde bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürdük ve bu nihai hedef değil. Bu oranlar düşmeye devam edecek" dedi. Borçlanma maliyetlerinin "oldukça kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini ifade eden Kazaks, faizlerin ne kadar hızlı düşürüleceğinin hizmet enflasyonunun izleyeceği yola ve Avrupa'nın tekleyen ekonomisine ilişkin beklentilere bağlı olacağını da söyledi.

Kazaks, "Finansal piyasaların beklentilerine bakarsak - ve onlarla aynı fikirde olmamak için ciddi bir nedenim yok - o zaman gelecek yılın ortasında faizlerin %2,5 olması bekleniyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri düştü ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri düştü 13 Eylül 2024 17:18
Çin’den PwC’ye rekor ceza Çin'den PwC'ye rekor ceza 13 Eylül 2024 15:44
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi azaldı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi azaldı 13 Eylül 2024 15:39
Rusya’da sürpriz faiz artırımı Rusya'da sürpriz faiz artırımı 13 Eylül 2024 13:47
Çin emeklilik yaşını aşamalı olarak artıracak Çin emeklilik yaşını aşamalı olarak artıracak 13 Eylül 2024 11:40
Petrolde Francine Kasırgası Petrolde Francine Kasırgası 13 Eylül 2024 10:58
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 13 Eylül 2024 10:56
Altın rekor tazeledi Altın rekor tazeledi 13 Eylül 2024 10:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Eylül 2024 10:03
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı 12 Eylül 2024 17:26
Merkez Bankası rezervleri 146,8 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 146,8 milyar dolar oldu 12 Eylül 2024 17:23
Yabancılar 50,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 50,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı 12 Eylül 2024 17:21
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler